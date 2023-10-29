دقت ساعة العمل.. الرسم بالموسيقى وأساسيات التصوير بثاني أيام "أهل مصر" ببورسعيد

دقت ساعات العمل الفعلى في فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع "أهل مصر" بقصر ثقافة بورسعيد، والمقام لأطفال المحافظات الحدودية، برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 3 نوڤمبر المقبل.

الرسم بالموسيقى





بدأت الفعاليات مساء السبت مع ورشة تعليم الرسم بالموسيقى، أوضح خلالها الفنان وائل عوض أن الهدف من الورشة تنمية القدرات العقلية والإبداعية لدى الطفل بتدريبه على المزج بين الفن التشكيلي والموسيقى، من خلال سماع مقطوعة موسيقية شرقية أو غربية مع إغماض العينين، ثم التعبير عنها بالرسم، حسب مفردات البيئة لدى الطفل وحسب الحالة النفسية.

وأوضح "عوض" أن النتاج يختلف من طفل لآخر حسب المخزون المرئي والثقافي لدى كل منهم؛ فأطفال الشلاتين وحلايب تظهر رسوماتهم باللون الأزرق نسبة الي البحر، وأطفال الوادي الجديد يغلب على لوحاتهم اللون الأخضر نسبة إلى الخضرة أكثر.

وأضاف أن الورشة تساعد على تنمية القدرات العقلية وتنمية الإبداع وإخراج كل المواهب الفنية، وتظهر نتائج الورشة بعمل معرض يضم المقطوعات الموسيقية ومعها اللوحات الفنية الناتجة عنها، وتحدثت "بتول أشرف" من الوادي الجديد مؤكدة أن الورشة جديدة عليها ولم تمارسها من قبل، وأبدت إعجابها بها حيث اكتشفت في نفسها مواهب جديدة في الرسم.

مبادئ التصوير

من ناحية أخرى قام د. محمد إسماعيل بتدريب الأطفال على مبادئ التصوير الفوتوغرافي بالموبايل، بينما قام الشاعر محمود الحلواني بتدريب الأطفال على أساسيات كتابة الشعر وإلقاء بعض القصائد الشعرية.

وعرّف الكاتب وليد كمال المتدربين بمراحل كتابة السيناريو، بدءا من اختيار الفكرة مرورا بالعقدة والنهاية.

وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية قامت المدربة إيمان مجدي بتدريب الأطفال على قص حافظة نقود من الجلد وحياكتها.

كما استمرت فعاليات كل من ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة تصميم حقائب بالشبك للمدربة نجلاء شحاته، وورشة المشغولات اليدوية بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، بجانب ورشة الأركيت لحسني إبراهيم، والخيامية لعماد عاشور.

جاء ذلك بحضور كل لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف العام، وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، قام المخرج محمد الدسوقي بتدريب الأطفال على مهارات الارتجال والعروض المسرحية، تلاها التدريب على الغناء مع الفنان ماهر كمال، ليأتي الختام مع ورشة تصنيع عرائس الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب.



مشروع أهل مصر

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.