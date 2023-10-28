سرطان البنكرياس.. طبيبة تحذر من علامة صادمة تكشف إصابتك بالقانل الصامت

تحدثت طبيبة مختصة عن الأعراض التي تصبح ملحوظة مع تطور سرطان البنكرياس، والذي يُعرف باسم "القاتل الصامت" فغالبًا ما يقوم الأطباء بتشخيص المرض في مرحلة متقدمة، عندما لا يكون العلاج فعالاً والحقيقة هي أن الورم يستغرق من 10 إلى 20 سنة لينمو في الغدة، وخلال هذه الفترة لا يسبب أي أعراض.

أعراض سرطان البنكرياس

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، أشارت الطبيبة إلى أنه في حالة سرطان البنكرياس، من المهم معرفة العلامات التي يجب الانتباه إليها على وجه الخصوص، فهو يتميز بالتطور البطيء لليرقان.

أعراض سرطان البنكرياس

وتابعت الطبيبة :"عادةً ما يكون العرض الأول الذي يلاحظه الشخص المصاب بسرطان البنكرياس هو اليرقان - اصفرار الجلد وبياض العينين"، موضحة أن اليرقان لا يظهر بين عشية وضحاها، بل يتطور عادة ببطء، على مدى أسابيع أو أشهر.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تحدث الغثيان والقيء واضطراب المعدة وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر والبول الداكن للغاية والبراز الشاحب الذي يشبه الطين.

وأضافت: "في حالة سرطان البنكرياس، يشكو الكثير من الناس من تغيرات في عادات الأمعاء، بما في ذلك رائحة كريهة للغاية وبراز دهني شاحب يصعب إخراجه، أو الإسهال، أو الإمساك".

بالإضافة إلى ذلك، يتميز سرطان البنكرياس بالظهور المفاجئ لمرض السكري، نتيجة لعدم إنتاج البنكرياس للأنسولين بشكل صحيح. ويسبب ذلك ظهور أعراض مرض السكري، مثل الشعور بالعطش وكثرة التبول والشعور بالضعف والجوع وفقدان الوزن والتهابات خفيفة متكررة.