مستشار بأكاديمية ناصر: الاحتلال قصف غزة بكمية متفجرات تعادل نصف قنبلة هيروشيما

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته الجوية على شمال ووسط غزة، ويستخدم سياسة الأرض المحروقة، وتظاهر أمس بأنه سيقوم بهجوم بري بالرغم من أنه يتجنب هذا الهجوم.

وأضاف "الشهاوي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الجانب الإسرائيلي يخشى ما حدث له يوم 7 أكتوبر من قتل عدد غير مسبوق من الإسرائيليين واستخدام المفاجئة وحرب المعلومات وخطة الخداع الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي في العملية النوعية "طوفان الأقصى".

ولفت أن الجانب الإسرائيلي قام بسياسة العقاب الجماعي باستهداف السكان المدنيين، وإطلاق على ما يزيد عن 12 ألف طن من مادة "TNT"، وهي تساوي نصف كمية قنبلة هيروشيما التي بلغت 20 ألف كيلو طن من المواد المتفجرة.

وأكد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وضد الإنسانية، ويرتكب جريمة الإبادة الجماعية طبقا للمواد الثامنة والسابعة والسادسة من لائحة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.