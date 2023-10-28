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بيان عاجل من الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن سيول بطريق سفاجا / قنا وسائل إعلام روسية ترصد تفاصيل الاشتباكات ومواقع السيطرة في غزة
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيان عاجل من الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن سيول بالمنطقة التاسعة بطريق سفاجا / قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

 سيول بالمنطقة التاسعة طريق سفاجا قنا.. أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في تمام الساعة  ١٨٠٠ حدث  سيل عند كم ٨٥  بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة).

وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور  وتم غلق الطريق في اتجاه  ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85  واستخدام  اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين .

سيول بالمنطقة التاسعة طريق سفاجا قنا

وأشار بيان الهيئة الى انه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق  ووجد اجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا).

وتم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم85 كم  بالتنسيق مع المرور مع فتح  باقي الطريق في الاتجاهين .

كما  دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.

الجريدة الورقية