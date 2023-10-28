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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قصواء الخلالي: مصر تبحث عن حل جذري للقضية الفلسطينية

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأبرز منذ 7 أكتوبر الجاري، بالنسبة للمصريين والعالم، وهناك تحذيرات على المستوى المصري والأممي والإقليمي والدولي من مغبة الوصول إلى نقاط تصعيد سوداء من الكيان الصهيوني أكثر من ذلك تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.


وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الاتصالات انقطعت أمس بالكامل مع قطاع غزة، وكان المشهد صعبا ودمويا ومأساويا، وأصوات القصف والتدمير كانت تصل إلى أبعد نطاق في محيط قطاع غزة، حيث شهد القطاع تدميرا كاملا وشاملا لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو حل الدولتين.

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وأوضحت أن مصر تبحث عن القضية الفلسطينية، وبعض الدول العربية أيضا، وتحاول مصر بكل ما تملك من قوة للوصول لحل حقيقي للمشهد المأساوي المظلم الذي يحدث في غزة، وتحاول أن تعيد القضية الفلسطينية لنهج حل الدولتين وللوصول لنقطة سلام ووقف ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات، وبالتالي مصر تعمل على الاتجاهات الثلاثة.

 

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