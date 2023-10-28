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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى الفقي يكشف حقيقة مطالبته مقايضة سيناء بالديون وسد النهضة.. فيديو

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

نفى الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، موافقته على تهجير الفلسطينيين، قائلًا إنه لم يحدث إطلاقًا، وما تحدث عنه في أحد البرامج التلفزيونية، ليس رأيه على الإطلاق.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن موقف مصر هو أشرف المواقف على الساحة حاليًا، منوهًا إلى أنه لم يتوقع أن تتدهور الأمور وتصل إلى وضع خطير يهدد المنطقة بأكملها بسبب الغطرسة الإسرائيلية.

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نتنياهو: العملية البرية الجارية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب

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"القاهرة الإخبارية": سقوط صاروخ فى كريات أونو قرب تل أبيب

وشدد على أنه لا يوجد ولا شخص يمكنه التفريط في ذرة رمل من سيناء؛ مشبهًا إياه بأن حبة رمل سيناء تضاهي كيلو متر مربع من ميدان التحرير.

 

ويتداول مقطع فيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور مصطفى الفقي مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج “يحدث في مصر”، يقول خلاله إنه يمكن للمفاوض المصري أن يتحدث مع الأمريكيين والإسرائيليين عن إمكانية إسقاط الديون عن البلاد ومنع تأثيرات سد النهضة مقابل تنفيذ خطتهم في تهجير الفلسطينيين إلى أجزاء من شبه جزيرة سيناء.

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