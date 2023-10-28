النائب أيمن محسب: الاجتياح البرى لقطاع غزة يعكس تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولى

أدان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصاعد القصف الإسرائيلى على قطاع غزة بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع اجتياح برى وبحرى للقطاع، فى الوقت الذى تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع فى غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، مؤكدًا أن إسرائيل مصرة على استكمال مخططها الإجرامى بإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال «محسب»، إن قطع الاتصالات والإنترنت والكهرباء عن القطاع، بالتزامن مع بدء الاجتياح، الهدف منه عزل القطاع عن العالم، فى ظل صمت عالمى غريب، مؤكدًا أن ما يحدث سيظل عارًا يلاحق الجميع دون استثناء، خصوصًا أن ما تقوم به إسرائيل لا يعد دفاعًا عن النفس، كما تروج عالميًا، وإنما حرب إبادة جماعية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح جنوبًا باتجاه سيناء، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل أكدت أنها قادرة على التلاعب بالمجتمع الدولى، ففى الوقت الذى يتزايد فيه الحديث عن هدنة إنسانية مقابل الإفراج عن الأسرى، تقوم إسرائيل بتصعيد غير مسبوق سينتج عنه جرائم إنسانية لن يكون عبورها أو تخطيها أمرًا سهلًا على جميع الأطراف، مطالبًا المجتمع الدولى بأن يتخلى عن معاييره المزدوجة وأن تعلى القيم الإنسانية التى عاش المجتمع الدولى عقودًا لإنشائها والدفاع عنها.

وأكد النائب أيمن محسب، أن ما يحدث سيسهم فى توسيع دائرة العنف فى المنطقة، الذى سيمتد أيضاً إلى باقى العالم، مؤكدًا أن هذه الجرائم ستؤثر سلبًا على الأمن والسلم العالمى، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية لن تتهاون فى حماية حدود البلاد، وأمنها القومى.