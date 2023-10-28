انخفاض نسبة السكر في الدم علامة على سرطان البنكرياس

تحدث خبراء من الولايات المتحدة عن الأعراض الرئيسية لسرطان البنكرياس، قائلين إن أحد العلامات المبكرة للمرض قد يكون انخفاض نسبة السكر في الدم.

يعد سرطان البنكرياس هو الأصعب في اكتشافه في المراحل المبكرة فالأورام صغيرة ولا تظهر أعراض المرض، ووجد الباحثون في مركز مونتيفيور-أينشتاين للسرطان أن أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس قد يكون انخفاض نسبة السكر في الدم، وتنخفض مستويات السكر بسبب زيادة تركيز الأنسولين في الجسم.

وأورام الغدد الصم العصبية في البنكرياس تنتج الأنسولين، وقال رئيس المركز، الدكتور ستيفن ليبوتي، لشبكة CNN: "نتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي فرط أنسولين الدم إلى نقص السكر في الدم، عندما يعاني المريض من انخفاض نسبة السكر في الدم".

وأضاف العالم أنه في مراحل لاحقة، يمكن أن يظهر سرطان البنكرياس على شكل أعراض مثل آلام البطن والظهر، واصفرار الجلد، الصلبة والأغشية المخاطية.

يعد سرطان البنكرياس هو أكثر أنواع السرطان فتكًا، حيث بلغ معدل الوفيات 39.9٪.

وفقا للأطباء الأجانب، فإن غالبية مرضى سرطان البنكرياس هم أشخاص تزيد أعمارهم عن 55 عاما. الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان من النساء.