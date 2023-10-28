خمسة أسباب وجيهة لتناول التفاح كل يوم

التفاح غني بالفيتامينات A وB1 وB2 وC القاعدة الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحتوى فيتامين C، وتفاحة واحدة كبيرة (حوالي 200 جرام) يمكن أن تغطي ما يقرب من ثلث احتياجاتك اليومية، وعلى وجه الخصوص، التفاح المحلي تقول أخصائية التغذية يوليا ليمتينا لـ MedicForum: "الأصناف هي قنابل حقيقية تحتوي على فيتامين سي".

كما أن الثمار مليئة بالمعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد، وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من البكتين تحت الجلد، والبكتين عبارة عن ألياف قابلة للذوبان لها تأثير مشبع.

وهذا يعني أنه بما أن قيمة البكتين عالية، أي أن التفاح غني جدًا بالألياف، فيمكن أن يكون له تأثير إيجابي على فقدان الوزن لذلك، يجب ألا تقشر التفاح أبدًا، وإلا فسيتم فقدان ما يصل إلى 70 بالمائة من العناصر الغذائية.

فيما يلي فوائد تناول التفاح يوميًا

التفاح مفيد جداً للأمعاء

الأمعاء تحب التفاح، والفاكهة مفيدة بشكل خاص لمشاكل الأمعاء لأن الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب والنياسين وحمض الفوليك مهمة لوظيفة الأمعاء.

التفاح يخفض مستويات الكولسترول

يخفض مكون البكتين مستويات الكوليسترول لأنه يربط المواد الضارة ثم يزيلها من الجسم.

التفاح يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

بفضل مركبات الفلافونويد والكاروتينات الموجودة في اللب، فإن التفاح له أيضًا تأثير مضاد للأكسدة. قد تساعد ثمار التفاح في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الوقاية من أمراض الشعب الهوائية والرئة

لقد ثبت أن الأشخاص الذين يتناولون التفاح بانتظام يعانون بشكل أقل من أمراض الشعب الهوائية والرئة، لذلك إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من هذا المرض، يمكنك الوقاية منه عن طريق تناول التفاح بانتظام.

التفاح يحسن صحة الأسنان

يُطلق على التفاح غالبًا اسم العلكة الطبيعية لأن أحماض الفاكهة والألياف التي يحتوي عليها تساعد في تنظيف الأسنان.