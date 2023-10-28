تجديد حبس نقاش بتهمة إنهاء حياة زميله

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس نقاش 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما بسبب صفعة على وجهه.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم نقاش قتل زميله بعيار نارى بسبب مشادة كلامية أثناء عملهما داخل شقة فى منطقة المرج.

تعود أحداث الواقعة بتلقى جهات التحقيق، اخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، وتبين من التحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما في النقاشة"، داخل شقة فى منطقة المرج ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله، وفر هاربا، وتم إحالته إلى النيابة المختصة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.