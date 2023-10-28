جددي سفرتك وحضري كرات اللحم بالمشروم والكريمة الشهية

كرات اللحم بالمشروم والكريمة من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تقديمها في العزائم بجوار أرز بسمتي أو أرز أبيض، لتخرجين عن الروتين والأكلات المتعارف عليها، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

كرات اللحم بالمشروم والكريمة

طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والكريمة

-مقادير صلصة المشروم

250 جراماً مشروم (طازج ومقطع)

2 كوب كريمة الطبخ

نصف باكيت شوربة المشروم (مذوبة في كوب ماء / جاهزة)

1 حبة بصل (مفروم)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة زنجبيل (مطحون)

ملعقة صغيرة ملح

رشّة فلفل أسود

-مقادير كرات اللحم

نصف كيلو لحم مفروم

1حبة بصل (مفروم ناعم)

ملعقة كبيرة بقدونس (مفروم)

رشة ملح

رشة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي اللحم المفروم مع البصل، والبقدونس المفروم، والملح، والفلفل الأسود، حتى تتجانس المكونات.

اصنعي كرات صغيرة الحجم من خليط اللحم.

في مقلاة على النار، سخني الزيت النباتي، واقلي كرات اللحم حتى تتحمر قليلاً.

لتحضير صلصة الفطر: في قدر على النار، سخني الزيت النباتي وأضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم أضيفي الفطر الطازج وحركي المكونات.

أضيفي كرات اللحم المحمّرة وقلّبي.

اسكبي محلول شوربة الفطر الجاهزة، وكريمة الطبخ، ثم نكّهي بالزنجبيل، والملح، والفلفل الأسود.

اتركي القدر على النار حتى تتماسك الصلصة.

اسكبي كرات اللحم بالفطر والكريمة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.