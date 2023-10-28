إياجو سانتوس يزيد متاعب مدرب الشباب قبل لقاء الاتحاد "تقرير"

حصل المدافع البرازيلي إياجو سانتوس لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب على بطاقة حمراء مباشرة، خلال مواجهة الليوث أمام نادي أبها، والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مواجهات الجولة 11 من دوري روشن، ليزيد متاعب المدرب الكرواتي إيجور بيسكان.

إياجو سانتوس يضع مدرب الشباب في موقف صعب

سيغيب إياجو سانتوس عن مواجهة الشباب المقبلة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في لقاء أبها اليوم، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، لينضم لقائمة غيابات الليوث عن المواجهة المقبلة.

يفتقد المدرب الكرواتي إيجور بيسكان لخدمات 2 من أهم عناصر التشكيل الأساسي في المواجهة المقبلة، بعد إصابة يانيك كاراسكو والذي سيغيب 4 مباريات عن الليوث.

فضلًا عن إصابة متعب الحربي الذي سيغيب لمدة 4 أسابيع عن نادي الشباب، لتكون ثلاثة غيابات عن شيخ الأندية السعودية في لقاء الاتحاد المقرر له يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الشباب المقبلة ستكون أمام فريق الفتح في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين يوم الثلاثاء المقبل 31 أكتوبر في تمام الثانية والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المواجهة التالية أمام الاتحاد وستشهد غياب الثلاثي المذكور.