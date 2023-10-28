ارتباط هيثم زنيتا طليق غادة عبدالرازق بعد أشهر من الانفصال حديث المتابعين

أثار مدير التصوير هيثم زنيتا، طليق الفنانة غادة عبدالرازق حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، إذ نشر مجموعة من الصوربرفقة فتاة لم يعلن اسمها، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مما جعل الجماهير يشكون في ارتباطه بها.

حقيقة ارتباط هيثم زنيتا بعد أشهر من انفصاله

تساءل متابعو هيثم زنيتا، عن تلك الفتاة المجهولة والتي لم يعلم عنها أحد، وأخذوا يتسائلون حول ارتباطه بها خاصة بعد انفصاله عن الفنانة غادة عبدالرازق من أشهر قليلة.

وسرعان ما علق رواد موقع إنستجرام على الصور وجاءت التعليقات كالآتي، " مين دي"، "قصة حب جديدة يا فنان ولا ايه"، "نقول مبروك"، "طب وغادة يا نجم"، "اكيد بنتك شبه بعض".

ارتباط هيثم زنيتا

ارتباط هيثم زنيتا

ارتباط هيثم زنيتا

طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

في شهر يوليو من العام الجاري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الفنانة غادة عبد الرازق وزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك بعدما حذف الثنائي الصور التي تجمعهما معًا عبر صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التعليق على خبر الانفصال، وذلك بعد زواج دام لأكثر من ثلاثة أعوام.

ارتباط هيثم زنيتا

ويأتي هذا الخبر بعد أن تنبأ الكثير من المتابعين بانفصال الثنائي بعد حذفهما لصور بعضهما البعض وعدم التعليق على خبر الانفصال حتى الآن ولم يؤكد أو ينف أي طرف الخبر.

وبعد فترة قليلة خرجت غادة عبد الرازق عن صمتها وأعلنت خبر الانفصال بشكل رسمي قائلة: "الطلاق حدث بالفعل وربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله، وهنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله".

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل حدث بالفعل المكون من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف يمكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، والمسلسل مكون من حكايات وهي حكاية ريش أبيض وحكاية تحت الحزام وحكاية قرض شخصي وحكاية لو بعد حين.

زواج غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

أعلن خبر زواج غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا في 2020 وسط تصوير مسلسل "سلطانة المعز"، حيث نشرت دينا الراقصة :"من داخل تصوير سلطانة المعز، زفة العروسة القمر غادة عبدالرازق، وهيثم زنيتا، ألف مبروك ربنا يسعدكم".