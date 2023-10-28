انتهاء تصوير فيلم درويلة في مدينة 6 أكتوبر

يواصل اليوم صناع فيلم "درويلة" تصوير مجموعة من المشاهد الأساسية المتبقية للديكور الخارجى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم العمل.

فيلم درويلة

صرح المخرج معوض إسماعيل بأن اليوم آخر يوم تصوير لأسرة فيلم "درويلة"، ورفع شعار الفركش بعد أن انتهى من تصوير كافة المشاهد الداخلية والخارجية للأحداث، ليدخل بعدها مرحلة جديدة من مراحل المونتاچ والمكساچ للبدء فى تجهيزه للعرض خلال فترة وجيزة.

أحداث فيلم درويلة

تدور أحداث فيلم "درويلة" حين عرضه حيث تتمحور أحداثه فى إطار من الغموض والأكشن، مضيفاً، بأنه يعد من التجارب الجديدة لأكثر من جانب، منها توحد واتفاق نجوم هذه الحبكة الفنية بحسهم الفنى بكل صدق إتجاه السيناريو والحوار، لافتاً أيضًا، بإستخدام أحدث تقنيات التصوير والمعدات لهذا العمل ليظهر بصورة مختلفة عن ما سبق عرضه من قبل واصفاً، على أن سيشهاده الجمهور على الشاشة الفضية لأول مرة بهذا الإطار وغيرها.

أضاف معوض إسماعيل فى حديثه: بأن نجوم هذا العمل يظهرون بشكل جديد ومختلف، لافتاً، بأن يوجد العديد من المفاجآت داخل سرد هذه الحدوته حين عرضها.

فيلم درويلة

أبطال فيلم درويلة

من ناحية أخري، جدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وقصة وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.