طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع اللذيذ| غني بالفيتامينات

عصير الكيوي بالليمون والنعناع من المشروبات المنعشة الغنية بفيتامين سي والتي تعمل على رفع المناعة وتهدئة الأعصاب، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

عصير كيوي

طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع

المقادير

3 حبات كيوي

2 حبة عصير الليمون

ربع كوب النعناع (أخضر)

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب مكعبات الثلج

ربع كوب ماء

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، ضعي جميع المكونات، واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

صبي العصير في أكواب وقدميها باردة.

فوائد تناول الكيوي

تحافظ على صحة العين

يحتوي الكيوي على مادة اللوتين و الزيوزانثين الضرورتين في حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما يساعدان على تعزيز صحة البصر وتقليل فرص الإصابة بالضمور البقعي الذي يعد السبب الرئيسي لفقدان البصر.

علاج اضطرابات النوم

تساعد فاكهة الكيوي على التخلص من اضطرابات النوم، التي تشمل الأرق، وانخفاض جودة النوم؛ لإحتوائها على هرمون السيروتونين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الهامة لصحة الجسم.

الحفاظ على صحة القلب

تحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، مثل: الألياف الغذائية، البوتاسيوم، الكروم، مما تساهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين، وتناوله قد يقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الوقاية من مشكلات الهضم

تحتوي الكيوي على إنزيم طبيعي " الأكتينيدين " وهو ما يساعد على هضم بعض البروتينات، مما يقلل من مشاكل الهضم، لذا عليك تناولها يوميًا للإستفادة منها.