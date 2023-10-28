وكيل شباب ورياضة سوهاج يشهد انعقاد الجمعية العمومية بنادي شبان المراغة

شهد محمد زكريا وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة بمحافظة سوهاج إنعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة نادي بنادي شبان المراغة الرياضي شمال محافظة سوهاج بتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة .

ومن جانبه قال محمد زكريا أن انعقاد الجمعية بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وانتهت الفعاليات فى تمام السابعة مساءً حيث تتضمن إنعقاد جمعية عمومية عادية بإشراف قضائي ( هيئة قضايا الدولة ) واللجنة العليا بالمديرية برئاسة الدكتور محمد فريد شوقى ومحمد زكريا وإشراف هاشم محمود مدير عام الرياضة وأمل احمد محمد هيئات رياضية.

وأضاف وكيل المديرية للرياضة أن الجمعيات العمومية تتم بمتابعة وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج حيث والذي أكد على إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الاجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل التقى محمد زكريا يرافق سيادتة أحمد عبد العزيز معاون مدير المديرية للشباب لاعبات فريق كرة السلة سيدات بنادي سوهاج الرياضي قبل الجولة الثانية ببطولة دوري الدرجة الأولي لكرة السلة ؛ للتعرف علي متطلباتهم واحتياجاتهم، والعمل علي توفيرها، وتحفيزهم لمواصلة التركيز والمنافسة بقوة في المباريات القادمة

وابلغ وكيل الرياضة تهنئة الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج لفوز الفريق علي فريق مسيحية اسيوط في الجولة الأولي وطالبهم بالفوز في مباراة مركز شباب الأقصر بالجولة الثانية



وقدم لاعبات الفريق والجهاز الفني الشكر والتقدير إلي وكيل وزارة الشباب والرياضة علي الدعم الدائم والمساندة لجميع اللاعبات ، وإيمانه الكامل بقدرتهم علي التمثيل المشرف لسوهاج وتحقيق العديد من الانجازات الرياضية.



وأشاد محمد زكريا وأحمد عبد العزيز، بالمستوي الفني والبدني للاعبات كرة السلة وتقديم كل الدعم لهم استعداداً لمختلف المنافسات التي يشاركن بها مؤكدا في ذات الوقت حرص مديرية الشباب والرياضة بسوهاج على رعاية ودعم جميع اللاعبين واللاعبات بمختلف الألعاب الرياضية

ووجه وكيل الرياضة، بضرورة توفير كافة سبل الدعم للفريق بحضور المدير التنفيذي للنادي لمواصلة الإنتصارات وتشريف محافظة سوھاج في المحافل الدولية.