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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصليب الأحمر: أهل غزة يحتاجون 400 شاحنة يوميًا

مستشفى في غزة
مستشفى في غزة

وجّه الدكتور حسام الشرقاوي، ممثل الصليب الأحمر الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشكر إلى مصر لدورها الحيوي في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال ممثل الصليب الأحمر، في حديثه لاكسترا نيوز، إن التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني والاتحاد الدولي والهلال الأحمر المصري كان دائمًا قبل قطع الاتصال متمنيًا أن يعود مرة أخرى، مضيفًا: "وحتى لو لم يعد الاتصال سنستمر في إرسال 20 شاحنة في اليوم وهو عدد لا يكفي، لكن هي بداية ونستمر فيها".

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وتابع: "نريد زيادة عدد الشاحنات من 20 في اليوم إلى 200 أو 300 أو 400 في اليوم وهذا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن، ونزيد عليهم شاحنات محملة بالوقود لأنها العمود الفقري للعمل الإنساني الآن، فسيارات الإسعاف والمستشفيات تحتاج إلى وقود كذلك مضخات المياه".

واستكمل: "نخشى جدًا من انتشار الأوبئة والأمراض قد تتسبب فيها الأزمة الموجودة في غزة غير القصف والدمار والجرحى وعدم توفر المياه النظيفة".

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