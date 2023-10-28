تعليق الرئيس السيسي على حادثي طابا ونوبيع.. رسالة طمأنة للشعب

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن كلمة الرئيس السيسي صباح اليوم السبت حملت داخل طياتها العديد من الرسائل التي تطمئن الشعب المصري على دولته جراء الأحداث المتصاعدة في المنطقة.

الرئيس السيسي

وقال عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن كلمة الرئيس السيسي كانت تحتوي على عدة رسائل للداخل والخارج، موضحًا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لا تعلن عنها عبر وسائل الإعلام المرئية، ومثل دورها في ملف الأسرى والإفراج عنهم.

وتابع: الرئيس السيسي وجه عدة رسالة لطمئنة الشعب المصري وسط القلق الذي خيم على بعض خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مصر دولة قوية وذات سيادة لا يمكن المساس بها.