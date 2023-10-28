محافظ جنوب سيناء يتابع استعداد المدن لمواجهة فصل الشتاء

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، وتابع المحافظ استعدادات عدد من مدن المحافظة لفصل الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار أو السيول، بالإضافة لأي أحداث طارئة أخرى.

أجري المحافظ، اتصالًا مع رؤساء مدن طابا وراس سدر ونويبع للاطمئنان علي الموقف بهم، وكذا تفقد عبرأجهزة الشبكة أعمال النظافة بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، و اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والتابعة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

يشار الي أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

أثنى المحافظ علي أعمال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقال، إنها تعتبر إنجازًا تاريخيًّا ونقلة كبيرة لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات الأخرى كافة.

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