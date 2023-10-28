ننشر أسماء المصابين في حادث الطريق الدولي بجنوب سيناء

حصلت الوفد على أسماء مصابي حادث تصدام سياره ملاكي بسيارة ربع نقل بطريق الجديد بجنوب سيناء الطريق الجديد على بعد حوالي 10كم من كارتة أبوزينمة اتجاه رأس سدر

وتراوحت الإصابات ما بين كسور وجروح ونزيف وكدمات ،حيث تم نقل المصابين المستشفى ابورديس العام لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم /

1- فتحية صبحي محمد 35 من المنوفيه

التشخيص : اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم .

2- رحمه ابراهيم علي 6 سنوات المنوفيه اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

3- نعمة على محمد عبد العليم 21 _المنوفيه -الم بالظهر وسحجات وكدمات

4-خالد فراج عتيق سعيد 27 - جنوب سيناء _بدون إصابات ظاهرية ورفض النقل.

5- علي محمد عبد الحليم -المنوفية - بدون إصابات ظاهرية ورفض النقل

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.