لا للمخدرات.. أول لقاح في العالم يمنع إدمان الكوكايين وأخطر مشتقاته (تفاصيل)

نجح مجموعة علماء برازيليون في تطوير لقاح "كاليكسكوكا"، وهو أول لقاح في العالم ضد إدمان الكوكايين، ومشتقه القوي الكراك، والذي يمنع الشعور بالنشوة بعد تناول المخدر.

أول لقاح فى العالم يمنع إدمان الكوكايين:

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهر اللقاح نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات ومن المقرر تجربته على البشر العام المقبل، إذْ يعمل عن طريق تحفيز استجابة مناعية تمنع الكوكايين والكراك من الوصول إلى الدماغ، ما يعني أن المستخدمين لن يشعروا بالسعادة من المخدرات بعد الآن، ما قد يساعد في كسر دورة الإدمان.

أول لقاح فى العالم يمنع إدمان الكوكايين

في الوقت نفسه، تبين أيضًا أن اللقاحات المضادة لجرعات زائدة من الفنتانيل والهيروين، والتي سيتم إعطاؤها لمتعاطي المخدرات المعرضين للخطر، ناجحة في الدراسات على الحيوانات.

من المقرر أن تدخل التجارب البشرية في العام المقبل، ما يشير إلى أن اللقاحات يمكن أن تكون طريقة جديدة للتخلص من إدمان المخدرات.

حسبما أفاد العلماء، أثبت العقار فعاليته في الاختبارات التي أُجريت على الحيوانات، إذْ قام بتوليد أجسام مضادة ضد الكوكايين بأقل قدر من الآثار الجانبية، فعندما يقوم شخص ما باستنشاق الكوكايين، يتم امتصاص المسحوق في الدم من خلال أنسجة الأنف، ويقوم المرضى أيضًا بفرك الدواء على لثتهم أو إذابته في الماء وحقنه، إذْ يصل إلى مجرى الدم بسرعة ويجعل تأثيرات الدواء أكثر شدة.

لا يهدف اللقاح إلى منع جرعات الكوكايين الزائدة ولكنها تأمل في منع المدمن من تناول الدواء في المقام الأول، وفي حال حصوله على موافقة الجهات التنظيمية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها علاج إدمان الكوكايين باستخدام لقاح.

بينما جرت محاولات لإنتاج لقاح مماثل في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها توقفت عندما لم تكن نتائج التجارب السريرية قوية بما فيه الكفاية.

جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي، فاز اللقاح بالجائزة الكبرى وهي نصف مليون دولار، في حفل توزيع جوائز الابتكار الصحي الأوروبي لطب أمريكا اللاتينية، نظرًا لأنه سيساعد المرضى في المراحل الأكثر أهمية من التعافي عندما يغادرون مركز إعادة التأهيل.