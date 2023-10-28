قبل انطلاق "أسبوع القاهرة السادس للمياه" سويلم يلتقي وزير الري لجنوب السودان

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بـ “بال ماي دينج” وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، وذلك قبيل انطلاق فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" غدًا الأحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية بين الوزيرين دليل على العلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين، وآخرها الاجتماع الأخير في شهر سبتمبر الماضى والذى كان اجتماعًا مثمرًا يُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه أعرب السيد "بال ماي دينج" عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم، وحرصه على استمرار وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

أكد الدكتور سويلم دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان فى تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية التى تخدم المواطنين بجنوب السودان، إذْ اتخذت مصر الكثير من الخطوات لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير للجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان، كما قامت مصر بإنشاء (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وجارٍ تنفيذ (٨) محطات أخرى، وإنشاء عدد (٤) سدود لحصاد مياه الأمطار، وتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة لنظيره الجنوب سودانى لمشاركة ممثلين عن دولة جنوب السودان فى اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe والمزمع عقدها يوم الإثنين ٣٠ أكتوبر الجارى، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في صياغة خطة عمل للمبادرة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وحتى موعد انعقاد مؤتمر الأطراف الـ28 COP28، والذى سيتم خلاله تنظيم اجتماع وزاري بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.