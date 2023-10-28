نقص هذا الفيتامين يهدد صحة الرئتين ويسبب الإصابة بالربو والانسداد الرئوي.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة دنماركية حديثة من أن نقص فيتامين ك في الجسم، قد يؤدي إلى ضعف أداء الرئتين وصحتهما، كما يسبب الإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

فوائد فيتامين ك للرئتين

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، يحافظ فيتامين ك على صحة الرئتين، بالإضافة إلى دوره في تخثر الدم، ومساعدة الجسم على التئام الجروح، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الخضروات الورقية، والزيوت النباتية والحبوب الكاملة.

فوائد فيتامين ك للرئتين

جند باحثو الدراسة أكثر من 4 آلاف شخص من سكان كوبنهاغن، تتراوح أعمارهم بين 24 و77 عاما، خضعوا لاختبار وظائف الرئة، الذي يسمى قياس التنفس، حيث يقيس كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها في ثانية واحدة، والحجم الكلي للهواء الذي يمكن أن يتنفسه في نفس قسري.

تضمنت اختبارات الدم علامة على انخفاض مستويات فيتامين ك في الجسم، حيث سجل الأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض مستويات فيتامين ك، لديهم معدل قياس التنفس والحجم الكلي للهواء المتنفس في نفس قسري، أقل من المعدل المتوسط.

وبدورهم، دعا الباحثون إلى مزيد من الدراسات لمعرفة تأثير زيادة معدل فيتامين ك على وظائف الرئتين، مشددين على أنه يمكن حماية الرئتين من خلال الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، والحد من التلوث.