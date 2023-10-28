مركز شباب ابوحمودي ينظم دورة كرة القدم للطلائع

نظم مركز شباب ابوحمودي دورة كرة قدم التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الرياضة واكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب وجعل الرياضة اسلوب حياة.

وأضاف محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي فتح مراكز الشباب وجذب الشباب.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز في تنمية مهارات الشباب وخلق جيل قوي.

وقال احمد عيسى وكيل الإدارة بدور مراكز الشباب وتمكين الشباب لمزاولة الرياضة، وأضاف رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي العمل بتقديم افضل خدمة للطلائع والشباب.

واوضحت أمل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابوحمودي، علي ان المشروع ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

ياتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأنور محمد صدقي مدير عام الادارة.