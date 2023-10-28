شباب الصحفيين لـ السيسي: لا قلق ولا خوف على وطن أنت قائدة

بعد كلمتة في المعرض الدولي للصناعة

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية حملت رسائل هامة داخل مصر وعلى المستويين العربي والدولي يأتي في مقدمتها طمأنة الشعب المصري العظيم الذي يتابع عن كثب الأحداث اليومية في قطاع غزة، حينما قال "متقلقوش" شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم وعيشوا حياتكم والتأكيد من جديد على قوة القوات المسلحة الباسلة وقدرتها الكبيرة في حماية الأمن القومي للبلاد.

وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: لا قلق ولا خوف على وطن أنت قائدة يا ريس فأنت السند والقوة لكل المصريين.

واضاف “طواله”، أن الرئيس السيسي يؤكد كل يوم في جميع لقاءاتة أنة أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية وحريص على إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة بحثا عن سلام واستقرار الدول التي تأن من ويل الحروب التي تدمر وتقهر الشعوب.



وأوضح أن دور مصر السيسي إيجابي ومؤثر في التخفيف من آلام الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال التواصل المستمر مع قادة وزعماء ورؤساء الدول والمنظمات الدولية بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اليومية، موضحًا أن رئيس الجبهة إلي إنة حينما يسجل المؤرخين تاريخ الأمة العربية ويكتبون عن "فلسطين"سوف يضعوا إسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر الصفحات الناصعة بياضا وبحروف من نور عن الدور الحيوي الكبير الذي قام به من أجل الحفاظ على مقدرات فلسطين وسلامة أراضيها.