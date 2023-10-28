القصة الكاملة لبلاغ منى فاروق ضد أحد الأشخاص

اشعل بلاغ الفنانة منى فاروق ضد أحد الأشخاص إبان توسوقها في إحدى المراكز التجار الكبرى منطقة الشيخ زايد، عدد كبير من رواد ومتصفحي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعدما نشبت بينها وبين أحد اأشخاص حاول إعتراض طريقها أثناء خروجها من أحد المراكز التجارية بمنطق الشيخ زايد، لترد عليه بــ"أنا محترمة جدا ومش هرد عليك" تلك الكلمات أنتهت كلامها مع ذلك المتعدي.

ولكن لم تنهي الأزمة هنا، فد كشفت التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، أن الفنانة منى فاروق اتهمت شاب بالتعرض لها بالسب والقذف أمام مركز تجاري شهير في الشيخ زايد، حيث فوجئت أثناء مغادرتها المركز التجاري بأحد الشباب يحاول التعرض لها واستيقافها، إلا أنها تركته وغادرت، فقام الشاب بالسير خلفها مستقلا سيارته وتعدى عليها بالسب والقذف.

وعلى إثر ذلك طلبت النيابة العامة في الجيزة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المركز التجاري بمدينة الشيخ زايد بالمكان الذي حددته الفنانة منى فاروق أثناء تعرضها للسب والقذف في الواقعة لبيان حقيقة الواقعة وكشف اسباب الخلاف، والوقوف على اتهامها للشاب بالتعرض لها بالسب والقذف أثناء مغادرتها لمركز تجاري شهير في الشيخ زايد.

و حررت الفنانة منى فاروق محضرا في قسم شرطة الشيخ زايد تضمن تضررها من شاب لتعرضه لها بالسب والقذف أثناء مغادرتها مركز تجاري شهير في الشيخ زايد، حيث حاول الشاب استيقافها واثناء ذلك تركته وغادرت إلا أنه تحرك خلفها وقام بالتعدي عليها بالسب والقذف.

وعلقت الفنانة منى فاروق على قيام شاب بالتعدي عليها في مركز تجاري بالشيخ زايد، كما نشرت عبر حسابها على منصة انستجرام قائلة "فيه حد تعدى عليا وانا معرفوش، واول مرة أشوفه في حياتي وتعرضت للسب والقذف والتعدي وسأتخذ كل الاجراءات القانونية"، بتلك الكلمات عبرت منى فاروق عن اتيائها مما تعرضت له.