حفل المنصورية واقعة مخطط لها أم مشاجرة جيران عنيفة؟

أثارت خلال الساعات الماضية حفلة المنصورية بمنطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة، ضجة كبيرة حول رواد التواصل الإجتماعي، وكذا ردود أفعال كبيرة عبر، وذلك بعدما انتشرت فيديوهات لحفلة تم تنظيمها بشكل عشوائي ولم يتم الإخطار بها أمنياً أو بتنظيمها من قبل إحدى الشركات الخاصة وتدعى Plus بمنطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة، ليتفاجأ الأهلي والطلاب خلال الحفلة بالتعدي عليهم بالضرب والألفاظ الغير لائقة لسن هولاء الأهالي، ما أسفر عن حدوث إشتباكات عنيفة بين الطرفين.

أحداث الحفلة

تخص الحفلة إحدى المدارس الدولية وتدعى AIS، وأظهر في الفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الإجتماعي، صرخات عالي وإستغاثات من بلالطلاب والأهلي الذين حظوا بقدر من تلك الإهانات والإعتداءات، الأمر الذي دفع لإستنكار إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماع ما حدث داخل الحفلة بالعشوائية وعدم المسؤلية من قبل المسؤلين والمشرفين على ذلك التنظم الشنيع، ما خلق رأي جماعي حول تلك الواقعة لإدانة المسؤلين، كما أسفر سوء التنظم لحدوث حالة الهرج والمرج في نهاية حفلة المنصورية، وما زاد الأمر سوءً هو تناول من في الحفل للمكرات من الخمر وتعاطي المخدرات.

لجعهم في حالة غياب نسبي عن الوعي، وعدم القدرة عى الدفاع عن أنفسهم إبان الإعتداء عليهم من قبل المجرمين، وهنا يمكن السؤال..من هُم مرتكبي واقعة حفل المنصورية؟، ومن المُدان في تلك الواقعة؟، والإجابة هي..

من هم مرتكبي واقعة حفل المنصورية؟

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبسؤال مجموعة من أهالى المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا أعتاد تأجير الفلا خاصته لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالى المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التى تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في إستخدام الفيلا، وهنا اتنع الأهالي أن الحول السمية لم ولن تنفع ولابد من إستخدام العنف من أجل راحتهم.

وبتاريخ 26 من الشهر الجاري نظم مالك الفيلا حفل لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم والتعدى عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلقى المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة .. كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف .

تم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى الحفل وجارى ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أهالى المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة وبالإنتقال تم التقابل مع مجموعة من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالى المنطقة وإنصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال مجموعة من أهالى المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالى المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التى تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في إستخدام الفيلا .

وبتاريخ 26 من الشهر الجاري نظم مالك الفيلا حفل لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم والتعدى عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين .

كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلقى المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة .. كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف .

تم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى الحفل وجارى ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الإعتداء على مرتادى الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل ، لإستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للإدعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.