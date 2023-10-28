السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر أمس

فيلم وش في وش
فيلم وش في وش

بلغت إيرادات فيلم وش في وش  للفنان محمد ممدوح، في شباك التذاكر أمس، الجمعة، 184،881 جنيه، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

ويشار إلى أن فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

 

أبطال فيلم وش في وش

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

يذكر أن محمد ممدوح يشارك أيضا فى فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

مواد متعلقة

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" في شباك التذاكر أمس

نادين نسيب نجيم تدعم القضية الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث والقصف

حلا شيحة تدعم القضية الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث والقصف

عمرو الليثي يوجه الدعاء لأهالي غزة بعد تصاعد الأحداث والقصف

أحمد السقا يدعم أهالي غزة بالدعاء لهم.. شاهد

منى زكي تدعم القضية الفلسطينية وشعبها بهذه الكلمات (شاهد)

محمد عساف عن فلسطين: عندنا يقين أننا سننتصر على العدو (شاهد)

فرقة مرسال تحيي حفلا موسيقيا بساقية الصاوي هذا الموعد
الجريدة الورقية