الرئيس السيسي يتفقد المعرض الدولي للصناعة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، وذلك على هامش افتتاح المعرض الدولي السنوي للصناعة.

أجرى الرئيس السيسي، حوارًا مع طلاب المدارس الفنية المتخصصة، حيث تحدث الرئيس السيسي مع الطلاب عن دراستهم والاستفادة منها والتخصص لكل طالب، وكيفية الاستفادة من الدراسة فى سوق العمل.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في دورته الثانية، حيث ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة فيما يخص الأحداث الجارية بالمنطقة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وغزة في هذه الفترة.

وفي بداية الافتتاح طالب الرئيس السيسي الحضور بالملتقى الدولي السنوي للصناعة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا المدنيين الذين سقطوا في أحداث فلسطين.

وجاءت تصريحات السيسي كالتالي:

أول تعليق من الرئيس السيسي على سقوط طائرات مسيرة داخل الأراضي المصرية:

أكد الرئيس أن :" حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل، قد نندم عليه في حالة خروج الأمور عن السيطرة"، متابعًا: بالأمس دخلت طائرات مسيرة إلى الأراضي المصرية، تم إسقاطها.

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمواطنين: حريصون على تحقيق الاستقرار

قال الرئيس السيسي: “بشوف بعض التعليقات على مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس”، مضيفًا: “اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة.. وظاهرة القلق ظاهرة إيجابية بس دوري إن أنا أطمنكم مصر حريصة على إنها تلعب دورًا إيجابيًا للغاية في إطار فهم أن الاستقرار مهم للمنطقة وبنبذل جهد كبير جدًا من أجل تحقيقه”.

السيسي لـ المصريين: اشتغلوا وابنوا بلدكم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لكافة الدول التي بعثت مساعدات لقطاع غزة ، موضحًا :" الاحتياج ضخم وأي عدد من الشاحنات مهم دلوقتي ".

السيسي يوجه رسالة للعالم: مصر دولة قوية جدًا لا تمس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للمواطنين والعالم، قائلًا:"مصر دولة ذات سيادة وأرجوا أن يحترم الجميع قوتها وسيادتها، متابعًا:" مصر دولة قوية جدًا لا تمس ودا مش تباهي".

السيسي للمواطنين: ماتقلقوش وشوفوا شغلكم وحياتكم

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بشأن الأحداث الجارية في المنطقة، قائلًا: "بشوف بنفسي بعض التعليقات وتفاعل شبابنا مع الأحداث الجارية.

السيسي يوجه رسالة للمصنعين والمستثمرين

طالب السيسي، بزيادة إنتاج الحقن ذاتية التدمير، مؤكدا أن الدولة لا تسعى إلى الربح، بل تسعى إلى توفير المنتجات وتصنيعها، لتوفير المنتجات وفرص صناعية للمواطنين".