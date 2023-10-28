حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية

وتطبيق القانون على المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء بدون ترخيص كافة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذاً للتوجيهات، تمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق وقسم تراخيص الإعلانات بإزالة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الحي وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة سور بالدبش بقريه كفر أيوب سليمان بفك (٢) شدة خشبيه لسقف الدور الارضي بنطاق الوحدة المحلية بغيتة، كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بالوحدة المحلية بشبرا النخلة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، تم تنفيذ إزالة بناء سور بالدبش الابيض علي مساحة ٧٠ متر بالكتيبة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ديرب نجم وبالوحدة المحلية بصفط زريق تم تنفيذ إزالة في المهد لتعدي بالبناء على أرض زراعية ( اصلاح زراعي ) بمساحة ( ٩٠م٢ ) حيث تم ردم القواعد وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بشن حملة ازالة بحي القوصلة بديرب نجم عباره عن فك شدة خشبية للدور الاول علوي لمنزل بدون ترخيص على مساحة نصف قيراط.

كما تم شن حملة إزالة بقرية الجواشنة التابعة للوحدة المحلية بصافور وفك شدة خشبية للدور الثاني علوي على مساحة ( ١٤٠م٢) داخل الحيز العمراني وبدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وتنفيذاً للتوجيهات، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة خلال يوم العطلة الأسبوعي، واشتملت الأعمال في الفترة الصباحية على رفع تراكمات القمامة من الصناديق بالشوارع الرئيسية والفرعية.

كما تابعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمال الحملة الميكانيكية وصيانة المعدات ورفع تراكمات القمامة بمقلب الغار بعدد١٣ نقله الي المدفن الصحي ببلبيس للوقاية من انبعاثات الرائحة الكريهة والتلوث الهوائي والاحتراق الذاتي للقمامة حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

وفي مركز ومدينة مشتول السوق تم تكثيف حملات النظافة في كافه انحاء المدينة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة وتم متابعه مستوى النظافة على الطريق العام والتأكد من خلق جو صحى وبيئي نظيف.

وفي مركز بلبيس بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والبلدية تم شن حملة نظافة لرفع وإزالة كل تراكمات القمامة من مختلف الشوارع حفاظا على مظهر جمالي وبيئة نظيفة لكل مواطن.

وفي مركز فاقوس بالتعاون مع الإدارة الصحية بفاقوس وقسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة تم وضع خطة للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، باستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة وتستمر أعمال رش الحشرات الطائرة والذباب بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وفي سياق متصل واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس متابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والتراكمات من الشوارع ومتابعة أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بنطاق المركز.