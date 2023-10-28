جامعة أسيوط تعلن تقدمها في التصنيف البريطاني وتحتل الترتيب الـ51 عربيا

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إنجاز جديد للجامعة في مجال التصنيفات العالمية؛ حيث جاءت الجامعة في المركز 51 على مستوى جامعات العالم العربي؛ وذلك وفقاً لما أعلنه التصنيف البريطانىQS لعام 2024؛ كما تضمن التصنيف كذلك إدراج جامعة أسيوط ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية، والبالغ عددها أكثر من 223 جامعة عربية.

المنشاوي: تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية نتاج التخطيط الاستراتيجي الذي تتبناه الجامعة والوزارة..

وقال الدكتور أحمد المنشاوي إن ما تحققه الجامعة من الوجود في مراكز متقدمة، ومرموقة في كافة التصنيفات؛ نتاج التخطيط الاستراتيجي الذي تبنته الجامعة، والوزارة؛ وفقاً للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي،

مشيرًا إلى أن الإنتاج البحثي الذي قامت جامعة أسيوط بنشره دولياً؛ له تأثير كبير على سمعتها الأكاديمية بين الجامعات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة قد حققت تقدماً كبيراً في التصنيف ذاته؛ حيث استطاعت أن تحتل الترتيب الخامس على مستوى الجامعات المصرية؛ من بين 36 جامعة تم إدراجها في التصنيف هذا العام .

المنشاوي: الإنتاج البحثي الذي قامت جامعة أسيوط بنشره دوليا له تأثير كبير على سمعتها الأكاديمية بين الجامعات..

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن مكانة الجامعة في تصنيف QS البريطاني؛ يعكس جهود أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، كما يعكس استراتيجية الجامعة، واهتمامها بالبحث العلمي، وحرصها على تحقيق الصدارة، والتقدم في كافة التصنيفات، العالمية، والدولية، والمحلية، يأتي ذلك من خلال؛ انتهاجها لعدد من السياسيات منها: تطوير الأداء الأكاديمي بها، ودعم الباحثين، وزيادة مخصصات البحث العلمي، مؤكداً في ذلك ، على تكامل خطة جامعة أسيوط التعليمية، والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، وتكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية، والمؤسسات البحثية؛ في التصنيفات الدولية.

وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمى الدولى، أن تصنيف QS البريطاني يقوم بترتيب الجامعات؛ وفقاً لعدد من المعايير منها: السمعة الأكاديمية للجامعات، وآراء جهات التوظيف حول كفاءة، وجاهزية خريجي الجامعة ، الانتاج البحثى، ونسبة الاستشهادات في الأبحاث العلمية التي تقوم الجامعة بنشرها، والنشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس مقارنة بعددهم ، والتعاون الدولي للجامعة في مجالي التعليم العالي،والبحث العلمي.