ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة بضائع متنوعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32944 طنًا تشمل: 3366 طن رمل و5200 طن يوريا و13978 طن ملح معبأ و2800 طن علف و3500 طن مولاس و4100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44106 طن تشمل: 9867 طن خردة و9740 طن ذرة و2500 طن أبلاكاش و1015 طن حديد و991 طن خشب زان و6041 طن فول صويا و12932 طن قمح و1020 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 293 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53826 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425155 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن أفرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا متجهة إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2914 شاحنة.



وفي السياق ذاته أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا اليوم، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 سفينة بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاويات مكافئة، والوارد 65 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الترانزيت 2654 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61501 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140835 طنًا.



كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2608 أطنان قمح، متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدمًا متجهة إلى الإسكندرية، وبلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5161 شاحنة.



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