شعبة بيض المائدة ترفض التصفية للفلسطنيين .. وتدعم الرئيس السيسي

أعلنت شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، رفضة التام للتصفية والإبادة الجماعية التي ينتهجها جيش الأحتلال الإسرائيلي في حق أهال قطاع غزة، مشيراً بضرورة الوقوف عربياً في وجة القتل اليومي للأطفال والشيوخ والنساء .

وأشارت الشعبة برئاسة نائبها أحمد نبيل، نرفض الممارسات البربرية لجيش الإحتلال علي أهالينا بغزة وفلسطين، وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، في اتخاذ ماهو لازم لحماية أرضنا ومنع التهجير القسري والمخطط الذي تنتهجة قوات الأحتلال والدعوة لتوطينهم في سيناء المصرية.

وأكد نبيل، دعمة للجيش المصري في رد أي عدوان يقع علي أرض مصر الغالية، متنميا الصبر والسلوان لأهالي الشهداء والشفاء لأهالي المصابيين في غزة وفلسطين، مطالباً العالم بالتحرك لنجدة أهالينا في كل رفعة بفلسطين.