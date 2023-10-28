الجاليات العربية في أوكرانيا تتضامن مع أهالي قطاع غزة.. وتؤكد دعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني

التقى المبعوث الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكسيم صبح المسئول بوزارة الخارجية الاوكرانية مع ممثلي ورؤساء الجاليات العربية في أوكرانيا،



جاء ذلك على هامش وجود ودور الجاليات العربية فى اوكرانيا خلال الحرب الاوكرانية الروسية وايضا على الاحداث الجارية فى غزة وما يعرب علية فى المنطقة وعلى دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وأعرب الجميع عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني في مقاومة العدوان المسلح الروسي.



وناقش المشاركون في الاجتماع بالتفصيل سبل تكثيف التعاون الثنائي، كما تحدث ممثلو الجاليات العربية عن أنشطتهم الإنسانية والتطوعية في ظروف العدوان المسلح الواسع النطاق للاتحاد الروسي ضد الدولة الاوكرانية .

ومن جانبه، أشار مكسيم صبح إلى أولويات أنشطة التواصل التي تقوم بها وزارة الخارجية، وعرض على رؤساء الجاليات العربية في أوكرانيا الانضمام إلى التمسك والمساندة للدولة الاوكرانية كمواطنين اوكرانيا من اصول مختلفة .



بالإضافة إلى ذلك، أعرب الدبلوماسي الأوكراني عن امتنانه لرؤساء الجاليات في الدول العربية لمواطنتهم النشطة، وكذلك المساعدة العملية التي قدمها ممثلو الجاليات العربية في أوكرانيا، للمدنيين وسكان بلدنا منذ الأيام الأولى للغزو الروسي واسع النطاق.



وفي سياق مناقشة الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وتراقب بقلق التطور الخطير للوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط، الأمر الذي أدّى بالفعل إلى خسائر عديدة بين السكان المدنيين في كل من فلسطين وإسرائيل، كما تحدث عن الخطوات التي اتّخذها الجانب الأوكراني لإجلاء المواطنين الأوكرانيين من منطقة الحرب.



وشدّد الممثل الخاص على أن أوكرانيا تدعم الجهود الدولية لضمان عمل الممرات الإنسانية دون انقطاع لتوصيل الغذاء والدواء والضروريات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين.



وتبادل ممثلو الجاليات العربية تقييماتهم لتطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك، سلّموا رسالة جماعية تتضمن مقترحات ورؤى المجتمعات التي توحد أبناء الدول العربية في أوكرانيا، وسبل حل النزاع على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



هذا وقد شارك رئيس الجالية -المصرية البيت المصرى فى أوكرانيا على فاروق ورئيس والدكتور عماد أبو الرُب رئيس المركز الاوكرانى للتواصل والحوار في هذا اللقاء مع رؤساء الجاليات العراقية والفلسطينية والمصرية والأردنية والسورية واللبنانية ورئيس مجلس الإعلاميين العرب في أوكرانيا ورئيس مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية ورئيس اتحاد الأطباء العرب في أوكرانيا.



وانطلاقاً من واجبنا في الوقوف مع أهلنا في غزة وفلسطين وضرورة التعريف بشرعيّة مطالبهم وحقهم في إقامة دولة فلسطين المستقلة ، ووجوب أن يوقف العالم المجازر التي تُرتكب بحقّهم، ووجوب أن يدعم الموقف الأوكراني الرّسمي مطالبهم المشروعة، وضرورة فتح الممرات الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية فوراً وإيقاف العدوان المستمر عليهم والذي أودى بحياة الآلاف منهم أغلبهم من الأطفال والنساء ، وهدّم آلاف البيوت والمنازل وعشرات المساجد وأكثر من ثلاثة كنائس.



ووجد المنظمين للإجتماع ترحيباً معتبراً بالوفد واهتماماً بما طرحناه في المقابلة، متأملين مستقبلاً أن يعكس الموقف الأوكراني الرّسمي تضامنه مع المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن

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