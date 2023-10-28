قبل عرضه على T.V.. التفاصيل الكاملة لـ"بقينا اتنين"

انتهي النجم شريف منير من تصوير 70% من شاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "بقينا اتنين" مع النجمة رانيا يوسف، وعدد آخر من النجوم، ومن المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل ضمن أعمال موسم الشتاء.

قصة مسلسل "بقينا اتنين"

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يملكان شركة دعاية وإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه بداخلهما.

أبطال" بقينا اتنين"

مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، النجمة القديرة ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري.

وفي سياق مختلف يستعد النجم شريف منير لعرض فيلمه الجديد “ليه تعيشها لوحدك ”خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي تشويقي، يجسد خلاله شريف شخصية دكتور ويعيش قصة حب مع سلمى أبو ضيف.

والفيلم من بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، والطفل منذر مهران، ومن تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري.

أما رانيا يوسف فترتبط بأكثر من عمل في الفترة الحالية منهم "مسلسل السرداب" الذي يجمعها بـ أحمد حاتم، مسلسل روج أسود مع داليا مصطفى ومي سليم، وفيلم ڤيتو من بطولة إلهام شاهين.

كما تنتظر رانيا عرض فيلم التاروت الذي تقدم بطولته مع سمية الخشاب ومي سليم، أيضًا فيلم كتف قانوني الذي تظهر خلاله ضيف شرف ومن بطولة هالة صدقي وإخراج سامح عبدالعزيز.

نبذة عن شريف منير

هو ممثل مصري، ولد في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية في عام 1959.

التحق بالدراسة في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بناء على نصيحة الشاعر الراحل صلاح جاهين.

بدأ الظهور في عدد من الأعمال الفنية منذ منتصف الثمانينيات، حيث شارك في مسلسلات (رحلة المليون، بكيزة و زغلول، ليالي الحلمية)، وفي الأفلام (الطوفان، ضربة معلم، أبناء و قتلة).

سطع نجمه بشدة في فترة التسعينيات من خلال تأديته لشخصية يوسف في فيلم (الكيت كات) و منذ ذلك الوقت شارك في عدد كبير من الأفلام، منها: (ديسكو ديسكو، رومانتيكا، شورت و فانلة و كاب، سهر الليالي، ولاد العم، هستيريا).