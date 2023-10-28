إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بقنا اليوم السبت، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة ١٥٠ مترا عبارة عن فك أخشاب أعمدة دور أرضي.

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكل حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكل أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.