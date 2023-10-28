بهجت العبيدي: الجرائم الإسرائيلية يندى لها جبين العالم الحر

ندد بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالهجمات البربرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسكانه الآمنين.

وقال بهجت العبيدي أن الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع فاقت كل تصور وتخطت كل الحدود وأن ما تقوم به دولة الاحتلال الصهيوني لهو جرائم حرب مكتملة الأركان وهو إبادة جماعية لشعب فلسطين صاحب الحق ومالك الأرض.

وأضاف بهجت العبيدي أن العالم جميعه يقف عاجزا أمام الصلف والتكبر الصهيوني المدعوم من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإرهابية في إسرائيل لاستباحة الأرض والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني.



وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن ما يحدث في غزة اليوم سيظل نقطة سوداء في جبين الإنسانية وأن التاريخ لن يرحم هؤلاء المتخاذلين فضلا على الداعمين الذين تجردوا من كل المشاعر الإنسانية وتخلوا عن كافة القيم الحضارية وتعروا وكُشِفَت سوءاتهم أمام العالم أجمع، مؤكدا أن هذه الجرائم في حق أبناء قطاع غزة يندى لها جبين العالم الحر.



وطالب العبيدي جميع الشعوب الحرة بالخروج في الشوارع والميادين للتعبير عن رفض هذه المقتلة التي يقوم بها الجيش البربري في قطاع غزة، والتنديد بهذا الهدم والخراب الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي، ولإعلان الرفض لهذه العنجهية الإسرائيلية المدعومة ممن يزعمون تمسكا بحقوق الإنسان وهم عن هذه الحقوق بعيدون كل البعد.