يوم رياضي لرواد مركز تنمية المهارات والتكامل الحسي بطور سيناء

نفذ مركز تنميه المهارات و التكامل الحسي بمركز التنميه الشبابيه بالطور و اعضاء مكتب قادرون باختلاف يوم رياضي ترفيهي لرواد المركز تدعيما لدور المركز.

كما تقدم وزاره الشباب و الرياضه برأسه الدكتور اشرف صبحي كافة التسهيلات الممكنة لإنشاء هذا المركز المتخصص والذى يعتبر الأول من نوعة بجنوب سيناء وهو بلا شك اضافه كبيرة لأبنائنا من أصحاب الهمم كخدمة مجتمعية يقوم بها المركز تجاة المجتمع المحيط.

يوم رياضي ترفيهي لرواد مركز تنميه المهارات و التكامل الحسي و اعضاء مكتب قادرون باختلاف.

اكد محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ان وزاره الشباب و الرياضه و محافظه جنوب سيناء تسعي دائما الي توفير مزيد من الرعاية الحقيقية لدمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، والعمل دائماً على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم و توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم.

الجدير بالذكر ان المركز بالمجان لأصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام، ومشاكل النطق، واضطراب وفرط الحركة، وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم، وتعديل السلوك.

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