وزير الشباب: المرأة المصرية أثبتت كفاءتها لشغل المناصب السياسية والقيادية

تحت شعار انتى التحدي .....

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان المرأة المصرية أثبتت كفاءتها لشغل المناصب السياسية و القيادية على المستوى المحلي والدولي مشيرا الي تجربة المرأة المصرية فقد نجحت المرأة فى الحصول على عددٍ من المقاعد فى البرلمان و توليها عدداً من المناصب الحكومية الوزارية وايضا فى المجالس والهيئات المختلفة داخل المجتمع المصري .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب والرياضة فى ملتقي القيادات الشبابية والنسائية بمركز شباب الجزيرة والذي يهدف الى ابراز دور المرأة الكبير فى المجتمع ويأتى تحت شعار أنتى التحدي.

ورحب وزير الشباب بالمستشار علاء قنديل والمستشار نرمين اسمر اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والذين حرصوا على التواجد اليوم للتنوير وتوضيح الاشتراطات الخاصة بالمشاركة فى العملية الانتخابية الرئاسية القادمة.

وأشار وزير الشباب إلى ان المبادىء التربوية تبدأ من الاسرة والبداية هى الام وكما اوصانا سيدنا محمد بالمرأة.

موضحا ان المراة المصرية لها دور كبير وبناء منذ ثورة ١٩١٩ وحتى الان .

وشدد وزير الشباب على ضرورة ان نكون كلنا لدينا الوعي الكبير من تحديات كبيرة يواجها العالم أجمع وليس مصر فقط .

وأكد صبحي على ان دورنا فى وزارة الشباب والرياضة هو تنوير وزيادة الوعي لدى المجتمع المصري بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية والتركيز على ان الهدف الاساسي هو ان يقوم كل فرد من افراد المجتمع بدوره نحو وطنه .



واوضح صبحي اننا في وزارة الشباب والرياضة قمنا بتوزيع ونشر تلك الاشتراطات والالتزامات التى اشارت اليها اعضاء الهيئة الانتخابية الموقرين لتوزيعها على الشباب الكترونيا وعن طريق المبادرات المختلفة التى تم تنظيمها والجاري تنفيذها بمختلف مراكز الشباب والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة وذلك لتثقيف الشباب وتعريفهم بالعملية والإجراءات الانتخابية الرئاسية.

قام بتنظيم اللقاء الحواري الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة برئاسة ايمان عبد الجابر وبحضور مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة والكاتبة الصحفية أمانى درغام الدكتور محمد حسن معاون الوزير والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدنى والقيادات الشبابية.



