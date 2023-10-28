النادي الثقافي بجنوب سيناء ينظم ندوة عن «مخاطر الهجرة غير الشرعية»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء إدارة الشباب ( النادي الثقافي )، ندوة عن أخطار الهجرة غير الشرعية وحب الوطن والتضحية من أجله ضمن خطة نشاط النادي بمتابعة محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، وأحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية.

ندوة عن أخطار الهجرة غير الشرعية وحب الوطن والتضحية من أجله لأعضاء النادي بجنوب سيناء.

وتضمنت محاور الندوة «مخاطر الهجرة غير الشرعية»، والتي تحدث فيها المحاضر عن مفهوم الهجرة غير الشرعية، والآثار الاجتماعية والقانونية المترتبة عليها ووسائل الوقاية منها، بينما تضمنت محاور ندوة "ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب" تعريف الولاء والانتماء والفرق بينهما، وأهم التطبيقات العملية للقيم المجتمعية الواجب اتباعها.

تهدف الخطة العامة للأندية الثقافية على مستوى الجمهورية طبقًا للسياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى توعية الشباب وبناء الفكر، والمساعدة فى إنشاء شخصية مصرية ذات هواية وطابع حضاري أصيل.

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