النائب زكي عباس: تصويت 120 دولة لوقف العنف في غزة تأكيد على دعم القضية الفلسطينية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تصويت 120 دولة لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوقف الفوري للعنف في غزة، تأكيد على دعم القضية الفلسطينية وعلى الاحتلال الإسرائيلي وقف الهجمات العدوانية على قطاع غزة.

وأكد عباس، في تصريحات صحفية له، على ضرورة الضغط المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشاد عضو مجلس النواب، بترحيب الرئيس السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في المنطقة وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ودعم ومساندة الحق الفلسطيني إلى أصحابه الحقيقيين.

يشار إلى أن 120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة، بينما صوتت 14 دولة ضد القرار، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.