مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

كلاسيكو الأرض: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد (يلا شوت) في الدوري الإسباني 2023-2024،ملعب مونتجويك في إقليم كتالونيا يعد مضيفًا لمباراة كلاسيكو جديدة في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، حيث يتقابل ريال مدريد وبرشلونة في إطار مباراة الجولة 11.

هذه المباراة تأتي في ظل تألق كبير لريال مدريد في بداية هذا الموسم، بقيادة نجمه البارز جود بيلينجهام، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن. أما برشلونة، فيتطلع إلى تجاوز التحديات المتعلقة بإصابات لاعبيه وغياباتهم الصعبة، والمضي قدمًا باتجاه تحقيق الانتصار في هذه المباراة التي ستقام على أرضه وأمام جماهيره.

بالنسبة لريال مدريد، فإن الفوز في هذه المباراة سيعني استمرار تصدره لجدول الدوري بلا شك، والتخلص من الضغوط التي يمكن أن يمارسها برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث حاليًا، والذي يمكنه تجاوزه في حال فوز البلوغرانا في الكلاسيكو.

ريال مدريد يملك 25 نقطة في المركز الأول، وبنفس الرصيد يأتي الحصان الأسود جيرونا، وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وخلف ثلاثتهم يأتي أتلتيكو مدريد برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، على ملعب مونتجويك.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية، الرابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

5 قنوات مجانية تتيح مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

سنقدم لكم في السطور التالية ترددات 5 قنوات مجانية تتيح مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم على مختلف الأقمار الصناعية، ليتمكن المشجع من مشاهدة كلاسيكو الأرض، ولكن عليك تعديل اتجاه طبق الدش إلى أحد الأقمار الصناعية المذكورة بالأسفل لتتمكن من التقاط الإشارة.

تردد قناة Play Sports TV تردد قناة Varzish Sport HD قمرصناعي Astra 4A التردد 11804 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة قمر صناعي: Y1A التردد: 11843 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة تردد قناة Setanta Sports 2 Eurasia HD قمر صناعي: Eutelsat W2 التردد: 11554 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 التشفير: فيديو جارد NDS تردد قناة TV2 Sport Premium 1 HD تردد Digi Sport 1 HD Romania قمر صناعي: Astra 1A التردد: 11385 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 التشفير: فيديو جارد NDS قمر صناعي: Thor 2/3 التردد: 11823 الاستقطاب: أفقي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 التشفير: ناجرافيشن

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المسابقات الرسمية؟

التقى برشلونة وريال مدريد من قبل في المنافسات الرسمية في 254 مباراة، فاز ريال مدريد في 102 مباراة، وفاز برشلونة في 100 مباراة، وتعادلا في 52 مباراة.

وسجل ريال مدريد في شباك برشلونة بالمنافسات الرسمية 424 هدفًا، بينما سجل برشلونة 415 هدفًا في كل المنافسات الرسمية.

البطولة عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز برشلونة تعادل أهداف ريال مدريد أهداف برشلونة الدوري الإسباني 186 77 74 35 299 298 كأس ملك إسبانيا 37 13 16 8 66 68 السوبر الإسباني 16 9 5 2 34 23 دوري أبطال أوروبا 8 3 2 3 13 10 كأس التتويج 1 0 1 0 1 3 كأس الدوري 6 0 2 4 8 13 الإجمالي 254 102 100 52 424 415

ما هي إصابات برشلونة قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

ترسانة مدججة باللاعبين تغيب عن برشلونة في الكلاسيكو المقبل، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-