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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

كلاسيكو الأرض: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد (يلا شوت) في الدوري الإسباني 2023-2024

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

كلاسيكو الأرض: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد (يلا شوت) في الدوري الإسباني 2023-2024،ملعب مونتجويك في إقليم كتالونيا يعد مضيفًا لمباراة كلاسيكو جديدة في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، حيث يتقابل ريال مدريد وبرشلونة في إطار مباراة الجولة 11.

هذه المباراة تأتي في ظل تألق كبير لريال مدريد في بداية هذا الموسم، بقيادة نجمه البارز جود بيلينجهام، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن. أما برشلونة، فيتطلع إلى تجاوز التحديات المتعلقة بإصابات لاعبيه وغياباتهم الصعبة، والمضي قدمًا باتجاه تحقيق الانتصار في هذه المباراة التي ستقام على أرضه وأمام جماهيره.

بالنسبة لريال مدريد، فإن الفوز في هذه المباراة سيعني استمرار تصدره لجدول الدوري بلا شك، والتخلص من الضغوط التي يمكن أن يمارسها برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث حاليًا، والذي يمكنه تجاوزه في حال فوز البلوغرانا في الكلاسيكو.

ريال مدريد يملك 25 نقطة في المركز الأول، وبنفس الرصيد يأتي الحصان الأسود جيرونا، وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وخلف ثلاثتهم يأتي أتلتيكو مدريد برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، على ملعب مونتجويك.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية، الرابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

5 قنوات مجانية تتيح مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

سنقدم لكم في السطور التالية ترددات 5 قنوات مجانية تتيح مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم على مختلف الأقمار الصناعية، ليتمكن المشجع من مشاهدة كلاسيكو الأرض، ولكن عليك تعديل اتجاه طبق الدش إلى أحد الأقمار الصناعية المذكورة بالأسفل لتتمكن من التقاط الإشارة.

تردد قناة Play Sports TV

تردد قناة Varzish Sport HD

قمرصناعي Astra 4A

التردد 11804

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

قمر صناعي: Y1A

التردد: 11843

الاستقطاب: رأسي V 

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

تردد قناة Setanta Sports 2 Eurasia HD

قمر صناعي: Eutelsat W2

التردد: 11554

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000 

تصحيح الخطأ: 3/4 

التشفير: فيديو جارد NDS

تردد قناة TV2 Sport Premium 1 HD

تردد Digi Sport 1 HD Romania

قمر صناعي: Astra 1A

التردد: 11385

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4 

التشفير: فيديو جارد NDS

قمر صناعي: Thor 2/3 

التردد: 11823

الاستقطاب: أفقي V

معدل الترميز: 27500 

تصحيح الخطأ: 3/4 

التشفير: ناجرافيشن

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المسابقات الرسمية؟

التقى برشلونة وريال مدريد من قبل في المنافسات الرسمية في 254 مباراة، فاز ريال مدريد في 102 مباراة، وفاز برشلونة في 100 مباراة، وتعادلا في 52 مباراة.

وسجل ريال مدريد في شباك برشلونة بالمنافسات الرسمية 424 هدفًا، بينما سجل برشلونة 415 هدفًا في كل المنافسات الرسمية.

البطولةعدد المبارياتفوز ريال مدريدفوز برشلونةتعادلأهداف ريال مدريدأهداف برشلونة
الدوري الإسباني186777435299298
كأس ملك إسبانيا37131686668
السوبر الإسباني169523423
دوري أبطال أوروبا83231310
كأس التتويج101013
كأس الدوري6024813
الإجمالي25410210052424415

ما هي إصابات برشلونة قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

ترسانة مدججة باللاعبين تغيب عن برشلونة في الكلاسيكو المقبل، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعبالإصابةموعد العودة
روبرت ليفاندوفسكيالعقب28 أكتوبر 2023
بيدريالفخذغير محدد (عاد للتدريبات الجماعية)
فرينكي دي يونجالعقب28 أكتوبر 2023
رافينياالفخذ28 أكتوبر 2023
جول كونديالركبة16 توفمبر 2023
سيرجي روبرتوعضلات الساق12 نوفمبر 2023
جواو فيليكسكدمة عضلية28 أكتوبر 2023

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