مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot اليوم في كلاسيكو الدوري الاسباني،استاد لويس كامبانيس في كتالونيا يستعد لاستضافة نسخة جديدة من المباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-24، وهي المباراة الأهم في عالم كرة القدم.

في الموسم الماضي، شهد الكلاسيكو تنافسًا محمومًا في جميع البطولات المحلية، وكانت المواجهات مليئة بالندية والتنافس حتى في النتائج النهائية بين الفريقين، وانتهت بتفوق طفيف لصالح برشلونة.

برشلونة نجح في الفوز بكأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد بعد تغلبه عليه في المباراة النهائية. ومع ذلك، نجح الفريق الملكي في إقصاء البلوجرانا من نصف نهائي كأس الملك. وفيما يتعلق بالدوري الإسباني، نجح كل من الفريقين في تحقيق الانتصار على ملعبه الخاص.

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة 11 من الدوري الإسباني هو يوم السبت 28 أكتوبر 2023، وتقام المباراة على ملعب لويس كامبانيس الأولمبي.

سيكون برشلونة بالتأكيد بدون خدمات ثلاثة من لاعبي الفريق الأول في هذه المباراة، مع عدم توفر جول كوندي وسيرجي روبرتو وبيدري للاختيار.

من المقرر أن يبدأ جواو فيليكس أساسيًا على الرغم من خروجه وهو يعرج أمام شاختار بعد تعرضه لضربة قوية، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يتغلب رافينيا على مشكلة في أوتار الركبة ليكون جزءًا من الفريق.

لا تزال هناك علامات استفهام بشأن فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي ، لكن من المتوقع أن يتدرب الثنائي يوم الجمعة، حيث يحاولان التعافي من مشاكل في الكاحل في الوقت المناسب قبل الكلاسيكو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وبرشلونة | من هنــــا

من المتوقع أن يبدأ ليفاندوفسكي، بشرط أن يمر بجلسة الجمعة دون أن يصاب بأذى، في حين يمكن أن يحصل لامين يامال البالغ من العمر 16 عامًا على إيماءة على اليمين، مع توقع أن يجلس فيران توريس على مقاعد البدلاء.

أصبح وضع إصابة ريال مدريد في هذه المرحلة أكثر وضوحًا، حيث سيغيب تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو بالتأكيد بسبب مشاكل طويلة الأمد في الركبة، بينما سيغيب داني سيبايوس مرة أخرى بسبب مشكلة عضلية.

عاد أردا جولر إلى التدريبات بعد تعافيه من مشكلة في الفخذ أعقبت عملية جراحية في الركبة، لكن من غير المرجح أن يتم اختيار اللاعب التركي الدولي هنا.

من المتوقع على نطاق واسع أن يتم نقل إدواردو كامافينجا إلى مركز الظهير الأيسر في هذه المباراة، معظهور توني كروس في خط الوسط إلى جانب أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي .

يجب أن يتعافى خوسيلو من المرض في الوقت المناسب للانضمام إلى الفريق، في حين أكد بيلينجهام أنه سيكون متاحًا على الرغم من تعرضه لخطر الإصابة ضد براغا، ويجب أن يعمل الإنجليزي خلف ثنائي أمامي يضم فينيسيوس جونيور ورودريجو.



التشكيلة الأساسية المحتملة لبرشلونة:

تير شتيجن؛ كانسيلو، أراوجو، مارتينيز، بالدي؛ جافي، روميو، جوندوجان؛ يامال، ليفاندوفسكي، فيليكس

التشكيلة الأساسية المحتملة لريال مدريد:

كيبا؛ كارفاخال، روديجر، ألابا، كامافينجا؛ فالفيردي، تشواميني، كروس؛ بيلينجهام. رودريغو، فينيسيوس

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حكم مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني 2023/2024، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي: