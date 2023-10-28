فكرة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

في التاسع والعشرين من أكتوبر كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، إذ يأتي ذلك بهدف دعم النساء والفتيات المتضررات من جرائم الشرف.

إطلاق اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

وفي عام 2009 م تم اطلاق اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، ذلك الجرائم التي يرتكبها غالبًا أحد أعضاء الاسرة الذكور في حق أنثى أو مجموعة إناث في الأسرة نفسها بدافع الحفاظ على شرف العائلة أو "غسل العار".

فكرة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع جرائم الشرف

جاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم حينما ثارت نساء سوريا ضد حكم قضائي أشبه ببراءة شاب قتل شقيقته بزعم الدفاع عن الشرف، وبعدها ندد مرصد نساء سوريا بالحكم وثارت النساء هناك.

انطلاق الحملات

وقد انطلقت العديد من الحملات لوضع حد لجرائم الشرف في العالم، سواء كانت محلية أو عالمية.

وقد أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر دراسة عام 2015 أفادت بأن 70 في المئة من جرائم الشرف لم تقع في حالة تلبس وإنما اعتمد مرتكبيها على الشائعات.

وأوضحت الدراسة أن تحرِيات جهات التحقيق في 60 في المئة من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجاني بالضحية والتربص به ولم يتم وضع حد لهذه القضايا حتى الآن.