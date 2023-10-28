أسعار كرتونة البيض للجملة وللمستهلك في الاسواق المحلية.. البيض الابيض بكام

أسعار البيض..شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت من أرض المزرعة وللمستهلك، استقرارًا، واستقر طبق البيض البني ليسجل نحو 124 جنيها، وكذلك استقر طبق البيض البلدي عند 129 جنيها للطبق، واستقرت أيضا أسعار المستهلك مثلها مثل الجملة، حيث3 سجل طبق البيض الأبيض يسجل 135 جنيهًا للمستهلك.

وتستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت من أرض المزرعة وللمستهلك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار البيض اليوم السبت في الاسواق المصرية

البيض

سعر البيض للجملة تسليم أرض المزرعة اليوم السبت:

استقرت جميع أنواع البيض للجملة ـ تسليم أرض المزرعة، وسجل طبق البيض الأبيض 122 جنيها، واستقر طبق البيض البني عند 124 جنيها، وكذلك استقر طبق البيض البلدي عند 129 جنيها للطبق.

سعر البيض للمستهلك اليوم السبت:

واستقرت أيضا أسعار المستهلك مثلها مثل الجملة، مسجلة؛ طبق البيض الأبيض يسجل 135 جنيها للمستهلك، وسجل طبق البيض البني 137 جنيها للمستهلك، واستقر طبق البيض البلدي عند 145 جنيها للمستهلك.