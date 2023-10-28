سعر العملات العربية صباح اليوم السبت بـ ماكينات الـATM

سعر العملات العربية.. واصل أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت في ماكينات الـATM، استقرارها، نظرًا أن اليوم هو ثاني أيام الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي المصري لذلك ثبتت أسعار العملات بشكل عام.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار صرف العملات العربية اليوم السبت

عملات عربية

سجَّلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 98.90 جنيه للشراء، 99.90 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.48 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو:

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.37 جنيه للشراء، 32.64 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو32.54 جنيه للشراء، 32.62 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.47 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.31 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.47 جنيه للشراء، 32.75 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.37 جنيه للشراء، و32.60جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 32.52 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع.