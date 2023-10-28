عاجل
أول تعليق من السيسي على سقوط طائرات مسيرة داخل الأراضي المصرية (شاهد) السيسي: مصر تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية (شاهد) السيسي للمصريين: "محدش يقدر يمس مصر" (شاهد) مقبرة للسيارات المحترقة وإصابة العشرات.. تفاصيل حادث طريق الإسكندرية الصحراوى | صور
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة.. النصر يحل ضيفًا على الفيحاء في دوري روشن

النصر والفيحاء
النصر والفيحاء

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الفيحاء في المباراة التى ستجمع بينهما على  استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي.

إقرأ أيضًا..

txt

لابورت يربك حسابات النصر قبل مواجهة الفيحاء

txt

أزمة في النصر تهدد رقم قياسي لـ كاسترو "تقرير"

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر ، فيما يأتي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة النصر والفيحاء  في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن

تذاع أحداث لقاء النصر والفيحاء في الجولة الحادية عشر بشكل حصري عبر قناة “ SSC1 HD ” وذلك بتعليق فهد عريشي وعيسي الحربيبن.

وكان النصر حقق فوزًا ثمينًا على ضمك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري.

في سياق متصل أربك إيميريك لابورت حسابات النصر بعد تعرضه إلى إصابة بسيطة خلال تدريبات الأمس جعلت مشاركته أمام الفيحاء، اليوم، محل شك، حيث لم  يتحدد الموقف النهائي للاعب قبل ساعات من المباراة التي يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دوري روشن.

ويعمل الجهاز الفني للنصر على تجهيزعبد الله مادو، ليكون البديل الأقرب للإسباني إيمريك لابورت، حال تأكد غيابه عن اللقاء.

مواد متعلقة

أزمة في النصر تهدد رقم قياسي لـ كاسترو "تقرير"

مدرب النصر: حققنا فوزًا مستحقًا أمام العريش في الدوري

تاليسكا يسجل رقم مميز مع النصر "غائب منذ 2019"

النصر يتواصل مع دي بروين للتعاقد معه وجوارديولا يحسم موقفه

طريق النصر .. الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا ضمن جولة تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة

النصر يكتسح الدحيل القطري برباعية مثيرة في دوري أبطال آسيا

النصر ينهي الشوط الاول متقدما على الدحيل القطري بهدف تاليسكا

كوتينيو يقود تشكيل الدحيل لمواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا
الجريدة الورقية