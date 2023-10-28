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السبت 28 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

آخر اقترانان للقمر خلال أكتوبر.. ترقبوا

اقتران القمر
اقتران القمر

تشهد سماء مصر والعالم خلال أكتوبر الجاري بعض الظواهر الفلكية الاخيرة والتي تتمثل في حدوث اقترانان للقمر وهي اقتران القمر والمشترى واقتران القمر وبلاديس في مشهد بديع.

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الظواهر الفلكية الأخيرة خلال أكتوبر

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شهب وخسوف واقترانات.. الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية أكتوبر

مشاهدة الظواهر الفلكية 

ووفقًا لما أعلنه الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والجبال والبراري.

حركة الاجرام السماوية 

وأضاف تادروس، أنه ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فالتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علمًا لكان الفلكيين أولى بدراسته.

اقتران القمر والمشترى 

 يقترن القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية)  يومي 28 و29 أكتوبر، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بعد غروب الشمس ودخول الليل ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس. 

القمر وبلاديس

يقترن القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية يوم 30 أكتوبر ، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق بحلول الـ 6:30 مساءا تقريبا ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

علاقة الكواكب بالزلازل

كما أنه  ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

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