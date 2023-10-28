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السبت 28 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسى يصل مقر انعقاد الملتقى والمعرض الدولى للصناعة فى نسخته الثانية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك لافتتاح فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة فى دورته الثانية.

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وكان في استقبال الرئيس السيسي فور وصوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.

 

ويركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

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