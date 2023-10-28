مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، فيشهد مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد بالاضافة الى لقاءات الدوري الإنجليزي، والدوري المصري والدوري السعودي، بجانب الدوري الإيطالي والدوري الألماني.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



فاركو - الجونة فى تمام الساعة 4:00 عصرا عبر قناةON TIME SPORTS

الاتحاد - المقاولون العرب فى تمام الساعة 7:00 مساء عبر قناة ON TIME SPORTS

زد - سموحة فى تمام الساعة7:00 مساء عبر قناةON TIME SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي - برينتفورد فى تمام الساعة 1:30 ظهرا عبر قناة bien sports hd

بورنموث × بيرنلي فى تمام الساعة 4:00 عصرا عبر قناةbien sports hd

أرسنال × شيفيلد يونايتد فى تمام الساعة 4:00 عصرا عبر قناة bien sports hd

وولفرهامبتون - نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة 6:30 مساء عبر قناة bien sports hd

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا - لاس بالماس فى تمام الساعة 2:00 ظهرا عبر قناة bien sports hd

برشلونة - ريال مدريد فى تمام الساعة4:15 عصرا عبر قناة bien sports hd

ريال مايوركا خيتافي فى تمام الساعة 6:30 مساء عبر قناة bien sports hd

قادش- إشبيلية فى تمام الساعة9:00 مساء عبر قناة bien sport

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو - بولونيا فى تمام الساعة 3 عصرا عبر قناة AD SPORTS

ليتشي - تورينو فى تمام الساعة 6 مساء عبر قناةAD SPORTS

يوفنتوس - هيلاس فيرونا فى تمام الساعة 8:45 مساء عبر قناةAD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ - دارمشتات 98 فى تمام الساعة 3:30 عصرا عبر قناة bien sports hd

بورسيا مونشنجلادباخ فى تمام الساعة هايدنهايم ـ 3:30 عصرا عبر قناة bien sports hd

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



أبها - الشباب فى تمام الساعة 5:00 مساء عبر قناة SPORTS SSC

الفيحاء - النصر فى تمام الساعة 5:00 مساء عبر قناة SSC SPORTS

الوحدة - الاتفاق فى تمام الساعة 8:00 مساء عبر قناة SSC SPORTS