مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، فيشهد مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد بالاضافة الى لقاءات الدوري الإنجليزي، والدوري المصري والدوري السعودي، بجانب الدوري الإيطالي والدوري الألماني.
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
فاركو - الجونة فى تمام الساعة 4:00 عصرا عبر قناةON TIME SPORTS
الاتحاد - المقاولون العرب فى تمام الساعة 7:00 مساء عبر قناة ON TIME SPORTS
زد - سموحة فى تمام الساعة7:00 مساء عبر قناةON TIME SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي - برينتفورد فى تمام الساعة 1:30 ظهرا عبر قناة bien sports hd
بورنموث × بيرنلي فى تمام الساعة 4:00 عصرا عبر قناةbien sports hd
أرسنال × شيفيلد يونايتد فى تمام الساعة 4:00 عصرا عبر قناة bien sports hd
وولفرهامبتون - نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة 6:30 مساء عبر قناة bien sports hd
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا - لاس بالماس فى تمام الساعة 2:00 ظهرا عبر قناة bien sports hd
برشلونة - ريال مدريد فى تمام الساعة4:15 عصرا عبر قناة bien sports hd
ريال مايوركا خيتافي فى تمام الساعة 6:30 مساء عبر قناة bien sports hd
قادش- إشبيلية فى تمام الساعة9:00 مساء عبر قناة bien sport
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساسولو - بولونيا فى تمام الساعة 3 عصرا عبر قناة AD SPORTS
ليتشي - تورينو فى تمام الساعة 6 مساء عبر قناةAD SPORTS
يوفنتوس - هيلاس فيرونا فى تمام الساعة 8:45 مساء عبر قناةAD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - دارمشتات 98 فى تمام الساعة 3:30 عصرا عبر قناة bien sports hd
بورسيا مونشنجلادباخ فى تمام الساعة هايدنهايم ـ 3:30 عصرا عبر قناة bien sports hd
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبها - الشباب فى تمام الساعة 5:00 مساء عبر قناة SPORTS SSC
الفيحاء - النصر فى تمام الساعة 5:00 مساء عبر قناة SSC SPORTS
الوحدة - الاتفاق فى تمام الساعة 8:00 مساء عبر قناة SSC SPORTS